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1 час назад

Силуанов оценил влияние санкций на исполнение бюджета

Елена Прошина

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции не повлияли на исполнение федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов оценил влияние санкций на исполнение бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что по итогам первых девяти месяцев 2022 года профицит в России составил 0,2% ВВП.

«Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета. Все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно. По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП или более 200 млрд рублей», – сказал Силуанов на заседании правительства.

Кроме того, глава Минфина отметил, что доходы за отчетный период также оказались выше, если сравнивать с прошлым годом. «Рост доходов в основном произошел за счет нефтегазовых доходов. Они увеличились более чем на 37%. В этом году благоприятствовала конъюнктура цен на нефть и газ, а также ряд изменений, которые мы приняли в налоговом законодательстве», – сказал Силуанов.

Ранее Силуанов предложил россиянам вкладывать финансы в ОФЗ, а не в криптовалюты.

Экономика,Антон Силуанов,
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