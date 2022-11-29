Силуанов оценил влияние санкций на исполнение бюджета

«Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета. Все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно. По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП или более 200 млрд рублей», – сказал Силуанов на заседании правительства.

Кроме того, глава Минфина отметил, что доходы за отчетный период также оказались выше, если сравнивать с прошлым годом. «Рост доходов в основном произошел за счет нефтегазовых доходов. Они увеличились более чем на 37%. В этом году благоприятствовала конъюнктура цен на нефть и газ, а также ряд изменений, которые мы приняли в налоговом законодательстве», – сказал Силуанов.