Германия не смогла найти замену российскому газу

В Германии заявили об отсутствии у ФРГ альтернативы газу из РФ

Германия до сих пор не имеет «реальных» альтернатив российскому газу. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

Он отметил, что власти ФРГ активно «празднуют» заключение сделки по поставкам сжиженного природного газа с Катаром и «хвастаются большими цифрами».

«Но, по правде говоря, эти два миллиона тонн топлива соответствуют лишь трем процентам спроса на данный энергоресурс в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!» — написал Эрнст.