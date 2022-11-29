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1 час назад

Германия не смогла найти замену российскому газу

Елена Прошина

В Германии заявили об отсутствии у ФРГ альтернативы газу из РФ

Германия не смогла найти замену российскому газу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Германия до сих пор не имеет «реальных» альтернатив российскому газу. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

Он отметил, что власти ФРГ активно «празднуют» заключение сделки по поставкам сжиженного природного газа с Катаром и «хвастаются большими цифрами».

«Но, по правде говоря, эти два миллиона тонн топлива соответствуют лишь трем процентам спроса на данный энергоресурс в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!» — написал Эрнст.

Ранее сообщалось, что компания Qatar Energy заключила долгосрочный контракт с американской ConocoPhillips на поставки СПГ в ФРГ с 2026 года. Согласно документу, Германия будет экспортировать около двух миллионов тонн газа. Соглашение рассчитано на 15 лет. В будущем ФРГ планирует передавать часть приобретенного топлива другим странам.

Экономика,Клаус Эрнст,Бундестаг,
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