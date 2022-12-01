Экспорт российского алюминия в США рухнул

Объемы поставок российского алюминия и изделий из него в США по итогам сентября в денежном выражении упали до минимального значения с 2019 года — $1,4 млн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства торговли США.

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«Импорт российского алюминия и изделий из него (ТН ВЭД 76) в США по итогам сентября составил $1,4 млн, что является минимальным значением c февраля 2019 года, когда с «Русала» были сняты санкции США», — говорится в материале.

По итогам первого месяца осени экспорт в Соединенные Штаты сократился почти в 25 раз в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го ($1,4 млн против $25,4 млн). Резкий спад объемов поставок происходит на фоне обсуждений администрации США по поводу ввода эмбарго на российский алюминий или санкции в отношении «Русала».

Однако в период с января по сентябрь 2022 года России удалось нарастить экспорт алюминия в США в денежном выражении до $553 млн. Рост составил 29%, но дальнейшие перспективы торговли данным видом металла пока остаются под вопросом, заключается в статье.