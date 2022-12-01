Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Экспорт российского алюминия в США в сентябре упал до трехлетнего минимума

Газета.Ruиещё 3

Объемы поставок российского алюминия и изделий из него в США по итогам сентября в денежном выражении упали до минимального значения с 2019 года — $1,4 млн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Экспорт российского алюминия в США рухнул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Импорт российского алюминия и изделий из него (ТН ВЭД 76) в США по итогам сентября составил $1,4 млн, что является минимальным значением c февраля 2019 года, когда с «Русала» были сняты санкции США», — говорится в материале.

По итогам первого месяца осени экспорт в Соединенные Штаты сократился почти в 25 раз в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го ($1,4 млн против $25,4 млн). Резкий спад объемов поставок происходит на фоне обсуждений администрации США по поводу ввода эмбарго на российский алюминий или санкции в отношении «Русала».

Однако в период с января по сентябрь 2022 года России удалось нарастить экспорт алюминия в США в денежном выражении до $553 млн. Рост составил 29%, но дальнейшие перспективы торговли данным видом металла пока остаются под вопросом, заключается в статье.

При этом в сентябре спад торговли России и США наблюдался не только в сегменте экспорта алюминия. 3 ноября аналитики Бюро переписи населения представили статистические данные, согласно которым по итогам первого месяца осени Штаты импортировали минимальный с 2002 года объем российских товаров. В денежном выражении этот показатель снизился с $522,1 млн в августе до $332,1 млн к концу сентября.

Экономика,Русал,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители