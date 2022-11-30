В регионе на западе ФРГ объявили ЧП из-за энергокризиса

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия объявили чрезвычайное финансовое положение на фоне нынешнего энергетического кризиса и планируют взять новые займы в размере €5 млрд для того, чтобы справиться с непростой экономической ситуацией. Об этом во вторник сообщила телерадиокомпания WDR.

По ее информации, региональное правительство вынуждено брать новые кредиты, однако из-за так называемого правила долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, это невозможно. По этой причине, как пишет WRD, власти объявили чрезвычайное финансовое положение. Чтобы иметь возможность взять на себя новые долги, местные власти будут ссылаться на "исключительное чрезвычайное положение", вызванное последствиями конфликта на Украине.

Власти региона, как указывает телерадиокомпания, оправдывают планы взять новые кредиты для борьбы с энергетическим кризисом очень слабым экономическим развитием федеральной земли.

"Мы находимся в рецессии, которая продлится до 2023 года", - приводит WRD слова министра финансов Северного Рейна - Вестфалии Маркуса Оптендренка.

Северный Рейн - Вестфалия, по данным телерадиокомпании, особенно страдает от роста цен на энергоносители, потому что на реках Рейн и Рур особенно много энергоемких производств.