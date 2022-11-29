Китай сочли способным повлиять на решение ЕС по российской нефти

Антиправительственные протесты в Китае всего за сутки обвалили мировые котировки нефти почти на 7%. Об этом сообщает «Российская газета».

Цена за баррель эталонного сорта нефти Brent приблизилась к 80 долларам, что считается нижней отметкой комфортного уровня котировок для всех экспортеров нефти. И хотя стоимость Brent уже вернулись к уровню около 86 долларов за баррель, стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 65 долларов. При этом скидка на неё относительно Brent увеличилась с 20 до 25%.

Источник сообщает, что из-за этого Евросоюз может установить потолок цен ниже, чем первоначально планировалось. Относительно потолка в будущем будет формироваться дисконт на российскую нефть, и чем он будет ниже, тем большей скидки будут требовать покупатели. При этом главный импортер нефти из России – Китай.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов добавил, что Запад подгоняет потолок цен не под котировки нефти на международных биржах, а под цены реальных поставок нефти из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Они производятся по равновесным ценам, которые отражают баланс спроса и предложения.

Руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников считает, что предугадать, какое влияние снижение цен действительно окажет на установку потолка цен, нельзя. По его мнению, в этом вопросе Евросоюз руководствуется только политическими мотивами и практически не учитывает экономические аспекты.

Однако снижение цен на российскую нефть может усилить позиции тех стран Евросоюза, которые выступают за максимальное снижение потолка цен, считает источник, потому что нет смысла делать порог выше реальных котировок.