В России захотели ввести минимальную цену на вино

В России предложено установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов РФ Алексея Сазанова.

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По его словам, МРЦ на этот алкоголь может составить ниже 239 руб. Представители бизнеса уже поддержали инициативу. По их словам, минимальная стоимость вина может быть ниже той, что установлена на шампанское в размере 169 рублей, но Минфин готовится повысить ее до 239 рублей.

Сазанов заявил, что правительству РФ предложено расширить практику применения МРЦ, дав право устанавливать минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво.

«А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — сказал замглавы ведомства.

Сегодня в стране установлены МРЦ на крепкие напитки, на игристые вина и шампанские.