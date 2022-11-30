Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
41 минуту назад

В России захотели ввести минимальную цену на вино

Елена Прошина

В России предложено установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов РФ Алексея Сазанова.

В России захотели ввести минимальную цену на вино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, МРЦ на этот алкоголь может составить ниже 239 руб. Представители бизнеса уже поддержали инициативу. По их словам, минимальная стоимость вина может быть ниже той, что установлена на шампанское в размере 169 рублей, но Минфин готовится повысить ее до 239 рублей.

Сазанов заявил, что правительству РФ предложено расширить практику применения МРЦ, дав право устанавливать минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво.

«А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — сказал замглавы ведомства.

Сегодня в стране установлены МРЦ на крепкие напитки, на игристые вина и шампанские.

Как говорят эксперты, минимум на тихое вино должен учитывать возможности покупателей. При этом в регионах в настоящее время стоимость напитка в магазинах составляет 250–257 рублей.

Экономика,Алексей Сазанов,Минфин России,Правительство РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители