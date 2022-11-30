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52 минуты назад

Турция резко сократила закупки российского топлива

Елена Прошина

По итогам октября власти Турции на четверть снизили ввоз российского угля, а также нефти и газа, по сравнению с сентябрем в денежном выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики.

Турция резко сократила закупки российского топлива
Фото: ТАССТАСС

Россия получила от Анкары за энергоносители 3,7 млрд долларов. В целом импорт товаров из России в Турцию в прошлом месяце составил около 5 млрд долларов, а с начала 2022 года — почти 50 млрд долларов. При этом в годовом выражении поставки угля и углеводородов из РФ в октябре увеличились в 2,9 раза.

Институт статистики Турции не раскрывает, сколько по отдельности приходится на импорт нефти, угля или газа из России. Согласно данным ведомства, «конфиденциальный» импорт из России в октябре составил $2,35 млрд (против $3,8 млрд в сентябре), что, в том числе включает в себя импорт сырой нефти и трубопроводного газа.

В октябре Турция стала третьим крупнейшим покупателем российской сырой нефти после Китая и Индии.

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