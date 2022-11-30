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1 час назад

Forbes: США получили возможность регулировать цены на электричество в Европе

Газета.Ru

США получили возможность менять цены на электричество в Европе, так как регион многократно увеличил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов. Об этом пишет издание Forbes.

США получили возможность менять цены на электричество в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В статье указали, что маржа для продажи СПГ в Европу для США сейчас наиболее привлекательная. Речь идет о том, что цены на газ в регионе рекордно высокие, а цены на электроэнергию практически напрямую зависят от стоимости газа, а его цена, в свою очередь, определялась объемами поставок из РФ. Например, ранее стоимость мегаватт-часа была в районе €10–30, то в пиковые моменты 2022 года она доходила до €350. При этом нормой сейчас считается уже €100–150.

По данным издания, из-за отсутствия серьезных альтернатив в получении топлива европейские страны обратились к поставкам из США. Для этого в регионе взводятся приемные терминалы и прочая инфраструктура.

Авторы статьи добавили, что на фоне наполнения хранилищ в Европе и экономии энергии цены на газ уменьшились. Однако сейчас они уже будут зависеть от регулярности и объемов поставок СПГ из США.

Ранее в среду обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча указали, что Европа обвиняет США в энергокризисе и ухудшении экономической ситуации. В статье отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны политикой США, которая усугубляет проблемы, возникшие на фоне конфликта на Украине.

Экономика,Эммануэль Макрон,
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