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51 минуту назад

Совфед досрочно освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

ТАССиещё 2

Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

Совфед одобрил отставку Кудрина
Фото: ТАССТАСС

Ранее во вторник профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал палате досрочно освободить Кудрина от должности. Соответствующее представление президента РФ Владимира Путина во вторник поступило в СФ.

Как объяснил ТАСС ранее первый заместитель председателя комитета Сергей Иванов, который является представителем Совета Федерации в Счетной палате, профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в первой половине декабря может сформировать список кандидатов на должность главы Счетной палаты и представить его президенту РФ.

Согласно внесенным в июле 2020 года поправкам в Конституцию РФ вопрос назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты относится к ведению Совета Федерации (ранее это относилось к компетенции Госдумы). Кудрин возглавляет СП РФ с 2018 года. Как сообщал источник ТАСС, в ближайшее время он может перейти на работу в "Яндекс".

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