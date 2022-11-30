Совфед одобрил отставку Кудрина

Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

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Ранее во вторник профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал палате досрочно освободить Кудрина от должности. Соответствующее представление президента РФ Владимира Путина во вторник поступило в СФ.

Как объяснил ТАСС ранее первый заместитель председателя комитета Сергей Иванов, который является представителем Совета Федерации в Счетной палате, профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в первой половине декабря может сформировать список кандидатов на должность главы Счетной палаты и представить его президенту РФ.