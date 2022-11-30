Алексей Кудрин досрочно освобожден Советом Федерации от должности главы Счетной палаты, передает ТАСС.
Накануне Кудрин объявил, что уходит с поста. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.
Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.
СМИ сообщали, что Кудрин, вероятно, перейдет в IT-компанию «Яндекс». Информация об этом была косвенно подтверждена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она выразила надежду на то, что заявления Совета Федерации теперь будут чаще попадать в топ поисковика.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы государства на уход Кудрина с поста главы Счетной палаты. Так, она не была эмоциональной, указал представитель Кремля.