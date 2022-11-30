Накануне Кудрин объявил, что уходит с поста. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.

Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

СМИ сообщали, что Кудрин, вероятно, перейдет в IT-компанию «Яндекс». Информация об этом была косвенно подтверждена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она выразила надежду на то, что заявления Совета Федерации теперь будут чаще попадать в топ поисковика.