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49 минут назад

Совфед досрочно освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

Лера Букина

Алексей Кудрин досрочно освобожден Советом Федерации от должности главы Счетной палаты, передает ТАСС.

Накануне Кудрин объявил, что уходит с поста. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.

Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

СМИ сообщали, что Кудрин, вероятно, перейдет в IT-компанию «Яндекс». Информация об этом была косвенно подтверждена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она выразила надежду на то, что заявления Совета Федерации теперь будут чаще попадать в топ поисковика.

Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы государства на уход Кудрина с поста главы Счетной палаты. Так, она не была эмоциональной, указал представитель Кремля.

Экономика,Алексей Кудрин,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,
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