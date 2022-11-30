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11 минут назад

Фон дер Ляйен: «РФ заплатит Украине средствами олигархов»

Лера Букина

Россия должна заплатить за нанесенный Украине ущерб замороженными средствами олигархов и активами Банка России. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

Фон дер Ляйен: «РФ заплатит Украине средствами олигархов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она указала на планы ЕК создать специализированный суд, который рассмотрит действия России.

«Мы будем работать с Международным уголовным судом и поможем создать специализированный суд для рассмотрения преступлений России», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также политик выступила за создание структуры по управлению замороженными российскими активами для поддержки Украины.

Накануне газета Politico, ссылаясь на чиновников, сообщила, что Еврокомиссия может уже на этой неделе начать обсуждать новый пакет санкций против российской стороны. Государствами ЕС с начала спецоперации были введены восемь пакетов санкций против России. Они затронули разные сектора российской экономики.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что активизирует помощь ЕС в восстановлении энерго- и теплоснабжения гражданского населения страны.

Экономика,Владимир Зеленский,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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