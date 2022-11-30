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30 минут назад

NI: провал "потолка цен" на российскую нефть станет катастрофой

Газета.Ru

В том случае, если продвигаемый Соединенными Штатами и их союзниками так называемый «потолок цен» на российскую нефть не принесет желаемых результатов, то это будет катастрофой для мирового рынка топлива, сообщает издание The National Interest.

NI: провал «потолка цен» на российскую нефть станет катастрофой
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Западные санкции привели к значительным издержкам для России, но у американских и европейских политиков быстро заканчивается экономическое оружие, применение которого не приведет к немедленному самоповреждению», — пишет обозреватель Мэтью Мэй.

Он поясняет, что в случае неудачи план «Большой семерки» либо приведет к потрясениям на мировом энергетическом рынке, либо не сможет оказать существенное влияние на прибыль российских нефтяных компаний. Кроме того, сама идея «потолка цен» способствует развитию многополярного мира, что не выгодно Соединенным Штатам.

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