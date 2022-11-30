Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал предложение Еврокомиссии создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьём, так катаньем изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — приводит его слова РИА Новости.

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Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.

Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы, на основании собственной юридической системы ЕС - прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", - заявила фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что для легализации этих операций ЕС намерен создать международный суд против России, и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

Еврокомиссия (ЕК) увеличила свою оценку ущерба, понесенного Украиной в ходе военного конфликта, с €385 до 600 млрд. Об этом заявила в среду в видеообращении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в €600 млрд", - заявила она. В сентябре Еврокомиссия оценивала ущерб в €326 млрд, в конце октября - в €385 млрд.

Европейский союз заморозил российские активы общей суммой €68 млрд. Об этом сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

По данным издания, основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд). На эти две страны, а также на ФРГ, Ирландию, Италию, Австрию и Францию приходится более 90% замороженных активов.

При этом около €33,8 млрд могут приходиться на национальные резервы РФ, однако точная цифра пока не известна.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, данное решение не является юридически обязывающим документом. В качестве соавторов резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюция призывает 193 государства-члена Генассамблеии вести «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде Украине, которые стране причинила Россия. Кроме того в документе есть пункт о создании механизма по возмещению убытков Москвой Киеву.

Отмечается, что резолюцию поддержали 94 страны, 14 выступили против, еще 73 — воздержались.

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя назвал проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ «юридически ничтожным и абсолютно неграмотным». По его мнению, документ нужен Западу, чтобы «начать тратить украденные активы» страны и к ООН он никак относится не будет.

Федеральные прокуроры пытаются обнаружить и конфисковать замороженные на территории США активы российских предпринимателей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник пояснил, что за последние месяцы прокуроры разослали огромное количество судебных повесток в попытке найти и в дальнейшем изъять денежные счета, недвижимость, трастовые фонды попавших под санкции российских бизнесменов.

По словам собеседника газеты, юристы ищут документы, которые помогут им «прорваться сквозь запутанные схемы прав собственности».

Он заметил, что американские чиновники сталкиваются со значительными сложностями даже на первом этапе поиска активов, которые были тщательно скрыты опытными специалистами.

Отмечается, что действия американских прокуроров являются частью общих усилий коллективного Запада по поиску новых источников финансирования Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

«Глава Еврокомиссии, судя по всему, намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России», — считает депутат.

По мнению парламентария, такие инициативы являются сценарием присвоения средств другой страны западными политиками.

«Куда они будут направлены — на помощь ли киевскому режиму, или в оборонные комплексы отдельных стран коллективного Запада, — это большой вопрос», — заключил собеседник RT.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о проработке Министерством финансов возможностей обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что реализовать меру возможно. Однако, как уточнил он, для этого требуется принятие нескольких законодательных решений. Речь идет о шагах, которые позволят использовать замороженные средства иностранных инвесторов, замороженные в РФ, «на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом».

«Непростая ситуация вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения», - заявил Силуанов, уточнив, что пока речь идет о начальной стадии изучения вопроса.

Силуанов, комментируя варианты урегулирования ситуации, указал на выверку объема замороженных активов и получение соответствующих подтверждений.

Центральный банк Российской Федерации не рассматривает вариант выкупа заблокированных активов. Об этом во вторник, 29 ноября, говорится в соответствующем заявлении финансового регулятора.

В тексте документа сообщается, что на текущий момент участники рынка предпринимают все возможные усилия для решения проблемы, связанной с заблокированными активами, в том числе в судебном порядке.

Банк России в свою очередь взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Регулятор уже ввел определенные послабления для признания убытков банков по заблокированным активам, передает официальный сайт ЦБ РФ.

Поддержка инвестиций российских граждан в иностранные активы на государственном уровне в документе Центробанка названа нецелесообразной. В связи с этим ЦБ рассматривает предоставление льгот исключительно по российским активам.

До этого сообщалось, что Российское Министерство финансов рассматривает возможность обмена активов отечественных инвесторов, которые были заморожены за границей, на имеющиеся в стране иностранные активы.

Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.

«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.



«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.



«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.



«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.



«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.



«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.



«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.



Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.

Судьба заблокированных из-за санкций активов розничных инвесторов может разрешиться уже после 7 января 2023 года, рассказал партнер Московской городской коллегии адвокатов "Делькредере" Антон Демченко. При этом трактовка рекомендаций Еврокомиссии в рамках восьмого пакета санкций против России относительно активов частных инвесторов может иметь двоякое значение, поэтому эксперт рекомендует озадачиться подачей индивидуального заявления на их разблокировку.

"После введения восьмого пакета санкций, стало более-менее понятно с точки зрения сроков, когда должны быть поданы индивидуальные заявления по разблокировке. Представлен некий ориентир - 7 января 2023 года, до которого, как следует из толкования этой нормы, должен быть разрешен вопрос с замороженными активами инвесторов", - сказал Демченко на онлайн-конференции Московской биржи "Комплаенс: основные тренды 2022".

При этом существует двоякая трактовка действий до указанной выше даты. С одной стороны, есть мнение о том, что это дата, до которой нужно подать индивидуальное заявление о разблокировке, и есть позиция, что к этой дате, исходя из буквального толкования законодательства, должен быть полностью разрешен вопрос, то есть соответствующие активы должны быть переведены в другие банки и финансовые учреждения, пояснил партнер коллегии адвокатов.

"С учетом неопределенности, в которой сейчас находится экономика, мы бы исходили из более критического толкования этой нормы и предложили бы инвесторам как можно скорее подавать индивидуальные заявления. Потому что может быть запрос на предоставление дополнительных документов и так далее. Здесь мы сторонники более жесткого подхода и предполагаем, что чем раньше эти действия будут осуществлены - тем лучше", - пояснил Демченко.

Он подчеркнул, что на базе Клуба защиты инвесторов, который был создан Московской биржей совместно с участниками рынка, неоднократно высказывалась позиция, что инвесторы должны проявить инициативу и подать самостоятельные заявления на разблокировку активов в дополнение к тем действиям, которые осуществляются Национальным расчетным депозитарием (НРД).