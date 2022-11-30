Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Экономист оценил падение индекса деловой активности Китая

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал снижение индекса деловой активности (PMI) Китая в промышленном секторе, который упал в ноябре до максимума за семь месяцев.

Драматизировать ситуацию не надо, потому что индекс PMI просто отражает настроения предпринимателей по поводу того, насколько они собираются быть активными в ближайшей перспективе и двигать экономику вперед. Не более того. То есть снижение индекса - это не спад в самой экономике, это именно отражение ощущений бизнесменов.

Сейчас на настроения предпринимателей в Китае больше действуют психологические моменты, нежели какие-то макроэкономические факторы. Они воспринимают общемировую геополитическую ситуацию как ту, которая не настраивает на движение вперед, перспективы для них не очень ясны. Прежде всего, это касается геополитических позиций.

Мы привыкли к тому, что китайский локомотив летит вперед, несмотря ни на что, но КНР сейчас надо адаптироваться к тем новым условиям, которые складываются в мире. Обычно Китай активно преодолевает все препятствия, тем не менее ощущения предпринимателей есть ощущения предпринимателей.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
Видео дня

Экономист добавил, что сейчас на положение дел в китайской экономике оказывают влияние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Предприниматели реагируют на ограничения и расценивают их как пусть и небольшой, но все-таки риск по отношению их дальнейшей деловой активности", — заявил аналитик.

Еще одним фактором, влияющим на деловую активность в Китае, аналитик назвал "рост напряженности по тайваньскому вопросу".

"Все это сдерживает активность предпринимателей и влияет на PMI", — подчеркнул эксперт.

Говоря о перспективах экономики Китая, Беляев отметил, что руководство страны четко отслеживает экономические показатели и "умеет ситуативно и прагматично принимать решения для преодоления затруднений".

"Думаю, что этот информационный, конъюнктурный налет уйдет. Он всегда сначала оказывает свое влияние на экономику, но со временем уходит, а предпринимательская активность восстанавливается... Наверное, мы скоро увидим, что PMI перевалит за 50 пунктов", — заключил экономист.

Ранее Reuters со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило о снижении индекса деловой активности (PMI) КНР в промышленном секторе до 48 пунктов по итогам ноября. Это худший показатель промышленной активности в стране с апреля. Промышленная активность КНР сокращается второй месяц подряд. PMI выше 50 пунктов отражает рост активности, а ниже — ее замедление.

Экономика,Михаил Беляев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители