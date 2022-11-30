Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал снижение индекса деловой активности (PMI) Китая в промышленном секторе, который упал в ноябре до максимума за семь месяцев.
Экономист добавил, что сейчас на положение дел в китайской экономике оказывают влияние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
"Предприниматели реагируют на ограничения и расценивают их как пусть и небольшой, но все-таки риск по отношению их дальнейшей деловой активности", — заявил аналитик.
Еще одним фактором, влияющим на деловую активность в Китае, аналитик назвал "рост напряженности по тайваньскому вопросу".
"Все это сдерживает активность предпринимателей и влияет на PMI", — подчеркнул эксперт.
Говоря о перспективах экономики Китая, Беляев отметил, что руководство страны четко отслеживает экономические показатели и "умеет ситуативно и прагматично принимать решения для преодоления затруднений".
"Думаю, что этот информационный, конъюнктурный налет уйдет. Он всегда сначала оказывает свое влияние на экономику, но со временем уходит, а предпринимательская активность восстанавливается... Наверное, мы скоро увидим, что PMI перевалит за 50 пунктов", — заключил экономист.
Ранее Reuters со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило о снижении индекса деловой активности (PMI) КНР в промышленном секторе до 48 пунктов по итогам ноября. Это худший показатель промышленной активности в стране с апреля. Промышленная активность КНР сокращается второй месяц подряд. PMI выше 50 пунктов отражает рост активности, а ниже — ее замедление.