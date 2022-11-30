Драматизировать ситуацию не надо, потому что индекс PMI просто отражает настроения предпринимателей по поводу того, насколько они собираются быть активными в ближайшей перспективе и двигать экономику вперед. Не более того. То есть снижение индекса - это не спад в самой экономике, это именно отражение ощущений бизнесменов.



Сейчас на настроения предпринимателей в Китае больше действуют психологические моменты, нежели какие-то макроэкономические факторы. Они воспринимают общемировую геополитическую ситуацию как ту, которая не настраивает на движение вперед, перспективы для них не очень ясны. Прежде всего, это касается геополитических позиций.



Мы привыкли к тому, что китайский локомотив летит вперед, несмотря ни на что, но КНР сейчас надо адаптироваться к тем новым условиям, которые складываются в мире. Обычно Китай активно преодолевает все препятствия, тем не менее ощущения предпринимателей есть ощущения предпринимателей.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук