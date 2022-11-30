Маркировка пива в РФ начнется с 1 апреля 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке пива. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля 2023 года. Пиво в стеклянной или полимерной упаковке начнут маркировать с 1 октября того же года.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении с 15 декабря обязательной маркировки электронных сигарет и также жидкости для вейпов.