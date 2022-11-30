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1 час назад

Маркировка пива в РФ начнется с 1 апреля 2023 года

Газета.Ruиещё 5

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке пива. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Маркировка пива в РФ начнется с 1 апреля 2023 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно документу, маркировка пива, упакованного в кеги, начнется с 1 апреля 2023 года. Пиво в стеклянной или полимерной упаковке начнут маркировать с 1 октября того же года.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении с 15 декабря обязательной маркировки электронных сигарет и также жидкости для вейпов.

Согласно распоряжению, с 15 декабря подлежат маркировке табак и табачные изделия, предназначенные для «потребления путем нагревания», а также «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования».

Экономика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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