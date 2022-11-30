Европа придумала новый способ присвоить активы России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах начать тратить арестованные еще в феврале активы РФ на сумму в 300 млрд евро. Согласно ее плану, эти средства инвестируют, а полученную прибыль направят Украине. Для легитимизации этого процесса даже создадут международный суд. Значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России? И как Москве отвечать на это воровство?

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Еврокомиссия решила использовать для инвестиций сотни миллиардов евро активов России, которые были заморожены еще в феврале-марте, в самом начале конфликта. Об этом в среду сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС попробует создать отдельную структуру, фонд для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для нужд Киева.

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«Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы на основании собственной юридической системы ЕС – прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», ­– сказала она.

Одновременно глава комиссии предлагает учредить специализированный суд «для рассмотрения военных преступлений» России. Издание Politico приводит цитату фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии». По замыслу главы комиссии, такой суд поможет узаконить конфискацию денег Центробанка и рядовых россиян.

Замглавы российского МИД Александр Грушко уже назвал речь фон дер Ляйен «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости». А представитель МИДа Мария Захарова заметила по этому поводу, что Москве приходится иметь дело «с двойным правовым произволом». «Все это из разряда псевдоюридических упражнений. И в случае их реализации все это окончательно похоронит репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для ведения бизнеса. Возможно, в своем антироссийском угаре они этого не понимают», – посетовала она. На Смоленской площади пообещали принять адекватные меры в случае конфискации активов.

Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что ЕК попытается «подогнать правовую базу под свои нужды». «Мы видим, что с 24 февраля вообще никаких правил на международной арене не осталось. Если уж руководствоваться правом, то и изначальная заморозка наших активов была незаконной. А теперь они хотят российские деньги «раздербанить», – пояснил он.

«Логика следующая: деньги лежат мертвым грузом, их сейчас во что-то инвестируют, получат прибыль и отдадут ее Украине.

То есть ЕК пытается сказать, что на самом деле они не крадут наши активы, а просто берут в пользование. На первый взгляд, все логично, но встает вопрос, во что европейцы решили вкладываться», – продолжил собеседник.

По мнению Лизана, теоретически ЕК может действовать аналогично случаям с негосударственными пенсионными фондами, – «там инвестиции делятся на облигации и акции в соотношении 60/40. И если акции падают, то деньги можно получить за счет облигаций, которые растут. Сейчас проблема в том, что на бирже сыпется буквально все, даже высокотехнологичные американские компании. Еще и многие развитые страны стоят на пороге долгового кризиса».

Брюссельские финансисты могут даже вложить наши деньги в криптовалюту, не исключает Лизан. «Но и эта биржа уже крайне нестабильна. Инвестирование в узкие темы типа «зеленого перехода» почти равносильно похоронам этих денег – ближайшая отдача по вложениям появится через 15-20 лет, не раньше», – перечислил экономист.

Скорее всего, ЕК будет инвестировать «куда попало», предполагает Лизан. «Если не получится, европейцы просто объявят о фиксации убытков, а остаток потратят на какие-то свои текущие нужды. Так что это просто очень хитрый и беспредельно наглый способ украсть наши активы», – подчеркнул он.

«Россия же может в таком случае реагировать зеркально. У нас тоже остались европейские замороженные активы и счета. К примеру, только на счетах европейских компаний, которые продали свой бизнес и ушли из России, находилось порядка 300 млрд рублей. И Москва могла бы таким же образом инвестировать эти средства в развитие собственного производства», – заключил Лизан.

Агентство Bloomberg в среду сообщило, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные варианты использования российских государственных и частных активов. Однако, как напоминает Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях добраться до этих денег. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда – на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство частных активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».

Если Брюссель реализует свои угрозы, это станет грубым нарушением международного права, уверен экономист Антон Любич. «Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал Любич.

«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия РФ на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник. «В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.

«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.

«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.

«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич. «Вместе с тем, по международным нормам можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.