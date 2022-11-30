«Последний вздох»: в ЕЦБ прокомментировали рост биткоина

Генеральный директор направления платежной инфраструктуры Европейского Центробанка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайл и советник Юрген Шааф назвали недавнее укрепление биткоина «последним вздохом перед дорогой в небытие». Об этом аналитики написали в своей статьей на официальном сайте ЕЦБ .

«Сторонникам биткоина эта стабилизация кажется передышкой перед подъемом к новым максимумам. Однако более вероятно все же, что это искусственно поддерживаемый последний вздох перед дорогой в небытие», – написали авторы.

Они также отметили, что курс биткоина уже поднимался до 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года, после чего упал до 17 тысяч долларов к середине июня 2022 года. По мнению аналитиков, биткоин никогда не является приемлемым платежным средством, поэтому данную криптовалюту нельзя легитимизировать.