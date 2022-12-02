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1 час назад

Новак: Мишустин обсудит в Узбекистане создание тройственного газового союза

RT на русскомиещё 4

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что тема тройственного газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном будет обсуждаться во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Узбекистан.

Мишустин обсудит в Узбекистане создание тройственного газового союза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, сотрудничество в газовой сфере будет обсуждаться», — сказал Новак в кулуарах российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде.

Как пишет ТАСС, Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание тройственного газового союза с Узбекистаном.

Новак отмечал, что газовый союз позволит расширить направления экспорта.

Экономика,Михаил Мишустин,Александр Новак,Владимир Путин,
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