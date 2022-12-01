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56 минут назад

Банки в России пока не планируют повышать ставки по ипотеке

Елена Прошина

Российские банки пока не намерены повышать ставки по ипотеке, однако они следят за рынком и готовы адаптировать условия под его запросы. Такие результаты показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организаций.

Названо решение банков РФ по ипотечным ставкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ВТБ принял решение с 3 декабря поднять минимальную ставку по ипотеке на покупку готового или строящегося жилья до 10,9%. В пресс-службе пояснили, что банк принял эти меры на фоне повышения рыночных ставок. При этом у крупнейших банков средние ценовые параметры достигли примерно 11%.

Банк «Зенит» и «Абсолют банк» сообщили, что в ближайшее время не поднимут ставки по ипотеке. В «Абсолют банке» пояснили, что рынок скорректировался еще в сентябре, а сейчас поводов для изменений нет. «Инфляция в рамках прогнозируемых значений и даже ниже», — добавили в пресс-службе и даже допустили возможность снижения ипотечных ставок на рынке в 2023 году.

Заместитель председателя банка «Зенит» Наталья Тутова рассказала, что в ноябре ставки по классическим ипотечным программам снизились. В Росбанке и Газпромбанке отметили, что пока не планируют корректировки, но внимательно следят за рынком и готовы оперативно внести изменения.

В банке «Открытие» и Альфа-банке также сообщили, что наблюдают за рынком и будут действовать с оглядкой на «тренды».

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