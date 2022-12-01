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36 минут назад

Аналитики S&P зафиксировали самый быстрый почти за шесть лет рост производства в России

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Объём промышленного производства в России в ноябре вырос самыми быстрыми темпами за шесть лет, что привело к росту занятости и производственных запасов. Такие выводы сделали аналитики агентства Standard & Poor’s (S&P).

В S&P зафиксировали самый быстрый за 6 лет рост производства в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их подсчётам, индекс деловой активности в производственной сфере вырос с 50,7 в октябре до 53,2 в ноябре, при этом показателей января 2017 года индекс пока не достиг (тогда он составил 55).

Как пишет РБК со ссылкой на S&P, спрос при этом в основном определяется внутренними потребителями, так как заказы от международных импортёров сокращаются с конца февраля.

Вместе с этим компании нарастили закупки сырья самыми быстрыми темпами с января 2017 года, пишет издание.

Издание уточняет, что индекс PMI (Purchasing Managers Index), о котором идёт речь, является одним из наиболее старых инструментов оценки экономики. Его значение 50 и выше указывает на рост экономики, а меньше — на её сокращение.

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