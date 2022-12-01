Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Программа социальной газификации стала бессрочной

Лера Букина

В соответствии с новым постановлением программа социальной газификации становится бессрочной. Под нее теперь подпадают медицинские и образовательные организации, указано в заявлении кабмина РФ.

Программа социальной газификации стала бессрочной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Отмечается, что это было сделано по поручению президента России Владимира Путина.

У вышеуказанных организаций появилась возможность бесплатно подключаться к газораспределительным сетям. В список попали

детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населенных пунктах.

Сейчас учреждениям не нужно производить оплату за строительство газопровода до границ своего участка, а также за само подключение здания к сетям.

Также документом продлевается программа социальной газификации для граждан. Она приобретает бессрочный характер.

Ранее глава государства заявил о необходимости проработать возможность поставок газа в Камчатский край в рамках проекта «Сахалин-2».

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители