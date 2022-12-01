Программа социальной газификации стала бессрочной

В соответствии с новым постановлением программа социальной газификации становится бессрочной. Под нее теперь подпадают медицинские и образовательные организации, указано в заявлении кабмина РФ.

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Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Отмечается, что это было сделано по поручению президента России Владимира Путина.

У вышеуказанных организаций появилась возможность бесплатно подключаться к газораспределительным сетям. В список попали

детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населенных пунктах.

Сейчас учреждениям не нужно производить оплату за строительство газопровода до границ своего участка, а также за само подключение здания к сетям.

Также документом продлевается программа социальной газификации для граждан. Она приобретает бессрочный характер.