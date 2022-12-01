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58 минут назад

В Швейцарии заморозили российские активы на сумму $7,95 млрд

ТАССиещё 5

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $7,95 млрд).

Швейцария назвала сумму замороженных российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил в четверг Государственный секретариат экономики страны (SECO).

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"По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков", - отметили в SECO, добавив, что заблокированы также 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.

Это ведомство курирует вопрос о блокировании иностранных вкладов в Швейцарии и периодически обновляет и уточняет свою статистику. О том, что в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков, SECO впервые объявил в начале апреля. В июле в Берне уточнили, что заблокировано $6,7 млрд и 15 объектов недвижимости. Как пояснили в ведомстве, по состоянию на 25 ноября поступили данные, что 123 лица и организации сообщили "о 7 548 коммерческих отношениях на сумму 46,1 млрд франков". Кроме того, поступили 28 сообщений о 0,4 млрд франков, о которых требовалось информировать швейцарские власти в рамках санкций, принятых Швейцарией в отношении Белоруссии.

В SECO отметили, что "размер замороженных авуаров не дает возможности судить об эффективности санкций". Эта сумма "может варьироваться как в сторону повышения, так и снижения". "Замороженные авуары могут увеличиваться, в частности, когда под санкции попадают новые лица или же если учтены новые авуары. И наоборот, случается, что заблокированные в предварительном порядке авуары должны быть высвобождены, если проведена необходимая проверка", - констатировали в ведомстве.

В МИД объяснили инициативу ЕК по замороженным активам России

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, объявленные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Экономика,Правительство РФ,ЕС,
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