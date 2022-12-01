Индии предсказали статус третьей экономики мира

Индия обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира. До 2030 года рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской страны будет держаться на уровне 6,3%, а к 2031-му ВВП вырастет более чем вдвое в сравнении с текущим показателем, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на прогнозы аналитической компании S&P Global и банка Morgan Stanley.

«Ежегодный номинальный рост валового внутреннего продукта Индии составит в среднем 6,3% до 2030 года. ВВП Индии, вероятно, более чем удвоится по сравнению с текущим уровнем к 2031 году <....> Эти факторы сделают (Индию. — «Газета.Ru») третьей по величине экономикой и фондовым рынком в мире до конца десятилетия», — говорится в материале.

При этом реализация прогнозов зависит от продолжения торговой и финансовой либерализации Индии, реформы рынка труда, а также инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал Индии. Тем не менее уже в настоящее время у страны есть все предпосылки для «экономического бума» в ближайшие годы, заявили аналитики Morgan Stanley во главе с Ридамом Десаи и Гиришем Ачипалией.

«В Индии созданы условия для экономического бума, вызванного офшоризацией, инвестициями в производство, переходом к энергетике и развитой цифровой инфраструктурой страны», — пришли к выводу эксперты американского банка.