ЕК определилась с ценой потолка нефти из России

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщают источники», — пишет газета.

О том, что в ЕС обсуждают потолок цен на уровне $60, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.