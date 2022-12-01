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58 минут назад

WSJ: Еврокомиссия предложила ЕС установить потолок цен на нефть из России на уровне $60

RT на русском

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

ЕК определилась с ценой потолка нефти из России
Фото: ТАССТАСС

«Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщают источники», — пишет газета.

О том, что в ЕС обсуждают потолок цен на уровне $60, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Также в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.

Экономика,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
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