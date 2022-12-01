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27 минут назад

Германский регулятор считает напряженной ситуацию с газоснабжением в ФРГ

ТАСС

Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, одновременно с этим напряженная, "ухудшения ситуации нельзя исключать". Об этом сообщило в четверг Федеральное сетевое агентство.

Германский регулятор считает напряженной ситуацию с газоснабжением в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Газоснабжение Германии в настоящее время стабильно. Энергобезопасность гарантирована. Федеральное сетевое агентство продолжает расценивать ситуацию как напряженную", - говорится в сообщении. Газохранилища ФРГ заполнены на 98,24%, отмеча

Также регулятор продолжает призывать частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель - сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления за прошлые годы.

Регулятор ежедневно мониторит ситуацию и выносит оценку на основании пяти критериев. Два из них - температурный прогноз и потребление газа - сейчас имеют пометку "ситуация напряженная".

ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ заработают к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

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