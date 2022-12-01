Германский регулятор считает напряженной ситуацию с газоснабжением в ФРГ

Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, одновременно с этим напряженная, "ухудшения ситуации нельзя исключать". Об этом сообщило в четверг Федеральное сетевое агентство.

Регулятор ежедневно мониторит ситуацию и выносит оценку на основании пяти критериев. Два из них - температурный прогноз и потребление газа - сейчас имеют пометку "ситуация напряженная".

ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ заработают к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.