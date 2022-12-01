ЦБ: банковский сектор РФ может выйти "в ноль"

Финансовые результаты октября повышают вероятность выхода банковского сектора РФ "в ноль" по итогам 2022 года, заявил на пресс-конференции глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
"У нас октябрь был достаточно успешным в каком-то смысле, там тоже есть разовые вещи, он был немного аномальным. Сейчас, наверное, вероятность того, что мы выйдем в ноль, она увеличилась", - сказал Данилов, комментируя ожидаемый финансовый результат банковского сектора по итогам года.