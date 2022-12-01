Европа столкнется со сложной дилеммой в декабре

15 декабря европейскому регулятору под руководством Кристин Лагард предстоит принять решение по повышению стоимости заимствований (то есть по размеру ставок). И проблема заключается в том, что любое решение ЕЦБ почти наверняка приведет к уровню ставок, который не будет стимулировать рост экономики. А рост ВВП в Европе сейчас и без того находится на низком уровне.