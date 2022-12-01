В США заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок

«Я все еще думаю, что мы должны продолжить повышения ставки по федеральным фондам и в следующем году, чтобы занять достаточно ограничительную позицию», – сказал Уильямс во время телевизионного интервью для Fox Business Network.

Он также добавил, что не станет озвучивать никаких обещаний по поводу того, может ли ФРС повысить ставку менее чем на 75 б.п. в декабре. Однако Уильямс отметил, что замедление темпа повышения ставок будет означать «один шаг назад» на пути к тому уровню ставок, который требуется для снижения ценового давления.