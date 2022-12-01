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20 минут назад

В США заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок

Елена Прошина

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что для снижения ценового давления необходимо ещё повысить процентные ставки. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В США заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я все еще думаю, что мы должны продолжить повышения ставки по федеральным фондам и в следующем году, чтобы занять достаточно ограничительную позицию», – сказал Уильямс во время телевизионного интервью для Fox Business Network.

Он также добавил, что не станет озвучивать никаких обещаний по поводу того, может ли ФРС повысить ставку менее чем на 75 б.п. в декабре. Однако Уильямс отметил, что замедление темпа повышения ставок будет означать «один шаг назад» на пути к тому уровню ставок, который требуется для снижения ценового давления.

Ранее стало известно, что средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков России выросла до 6,79% годовых.

Экономика,Джон Уильямс,ФРС,
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