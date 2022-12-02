АКРА оценило риски глобальной рецессии в 2022-2023 годах

Каждая пятая страна либо имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал, либо уже находится в состоянии рецессии, следует из комментария Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности сценария глобальной рецессии в 2022-2023 годах.
"При умеренно консервативных допущениях совокупность событий уходящего года, как полагает агентство, приведет к тому, что по итогам 2022 года и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала. У каждой пятой страны, по оценкам АКРА, либо есть существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал, либо страны уже находятся в состоянии рецессии", - говорится в сообщении.
Аналитики также отмечают, что в случае реализации системных рисков в финансовом секторе хотя бы в одной из крупнейших экономик, еще примерно столько же стран окажутся на грани экономического спада. Именно последнее условие, по мнению АКРА, является необходимым для наступления глобальной рецессии.
В течение ближайших двух лет даже при отсутствии глобальной рецессии, по мнению агентства, темпы роста международной торговли окажутся минимум на 2-3 п. п. ниже потенциала. Мировая инфляция на 5-7 п. п. превысит прогнозные показатели начала 2022 года, что обусловит и более высокий уровень краткосрочных ставок.
"На фоне исторически высоких цен на энергоресурсы и продовольствие это означает дополнительные риски роста социальной напряженности и снижения бюджетной устойчивости в ряде стран. При этом ситуация с экономической активностью и бюджетами в региональном разрезе неоднородна: с наиболее сильными шоками сталкиваются Центральная и Восточная Европа, а также страны Балтии, тогда как Центральная Азия, Ближний Восток, страны Кавказа и некоторые страны Америки пока в среднем чувствуют себя несколько лучше", - пишут аналитики.