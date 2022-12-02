АКРА оценило риски глобальной рецессии в 2022-2023 годах

"На фоне исторически высоких цен на энергоресурсы и продовольствие это означает дополнительные риски роста социальной напряженности и снижения бюджетной устойчивости в ряде стран. При этом ситуация с экономической активностью и бюджетами в региональном разрезе неоднородна: с наиболее сильными шоками сталкиваются Центральная и Восточная Европа, а также страны Балтии, тогда как Центральная Азия, Ближний Восток, страны Кавказа и некоторые страны Америки пока в среднем чувствуют себя несколько лучше", - пишут аналитики.