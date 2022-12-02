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1 час назад

«Известия»: ритейлеры пообещали не повышать цены на деликатесы к Новому году

Ura.Ru

На премиум-продукты к Новому году не повысится ценник. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, некоторые деликатесы в прошлых годах могли дорожать к празднику на 15%.

Ритейлеры дали обещание по поводу цен на деликатесы к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — рассказал Игорь Караваев «Известиям».

Он также отметил, что пока в крупных торговых сетях цены на основную продукцию — рыбу, икру, колбасы, овощи, фрукты, игристые вина стабильны. По некоторым категориям их рост отстает от инфляции. По словам эксперта, за ноябрь подешевели десятки товаров — это картофель, капуста, морковь.

Караваев заявил, что давать прогноз о подорожании продуктов в следующем году пока рано. Эксперт заключил, что на данный момент ситуация с ценами на продовольственном рынке стабильна и «развивается в пределах сезонных тенденций».

Ранее же экономист Михаил Беляев предупреждал россиян о подорожании с декабря части продуктов. Эксперт отмечал, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Кроме того, по его мнению, повысится ценник как раз на игристые вина.

Экономика,Игорь Караваев,Михаил Беляев,
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