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44 минуты назад

Reuters: страны G7 "очень близки" к согласованию ценового потолка на нефть из РФ

Газета.Ru

Страны «Большой семерки» (G7) «очень, очень близки» к соглашению об установлении потолка цены на российскую нефть в размере $60 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.

G7 «очень близка» к согласованию потолка цен на нефть из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель G7 отметил, что соглашение будет включать механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены. По его словам, ценовой потолок окончательно согласуют «в ближайшие дни или самое позднее в понедельник (5 декабря — прим.ред.)».

Заместитель главы минфина США Адевале Адейемо ранее заявил, что Евросоюз сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

В то же время вице-премьер России Александр Новак предупредил, что потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов. По его словам, Россия не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден. Вместе с тем он уверен, что введение максимальной цены на нефть, перевозимой танкерами, несет немалые риски.

Экономика,Александр Новак,Казначейство США,ЕС,
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