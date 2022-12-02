Цена нефтеперевозок для России выросла накануне новых санкций

Стоимость фрахта судов для доставки российской нефти резко растет, поскольку все больше владельцев танкеров отказываются осуществлять перевозки накануне вступления в силу новых санкций ЕС. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

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Оно поясняет, что готовые грузить российскую нефть компании стремятся взимать большую плату за риск. По информации, полученной от брокерских контор, речь идет о цене в $15 млн за транспортировку нефти из терминалов в портах Балтийского моря до Индии после 5 декабря, когда ограничения Евросоюза вступят в силу. Ранее стоимость услуги составляла от $9 до 11,5 млн.

Росту цен способствует меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправить российскую нефть от традиционных европейских покупателей в Азию и на Ближний Восток, указывает издание, отмечая, что "непомерно высокий фрахт" в свою очередь приводит к понижению стоимости самого ресурса, так как поставщики следят за тем, чтобы конечная цена поставляемой нефти оставалась конкурентоспособной.

5 декабря США, ЕС и Великобритания намерены ввести в действие запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России, за исключением тех случаев, когда российские поставки оплачиваются по цене, не превышающей уровень, который будет согласован государствами ЕС и "Большой семерки". Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в дискуссиях, страны Евросоюза могут договориться о потолке цен на российскую нефть в районе $60 за баррель 2 декабря.