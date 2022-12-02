В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»

Несколько киргизских банков, прекративших обслуживание российских платежных карт "Мир", пошли на такие меры из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. Об этом заявил в пятницу во время выступления в парламенте республики замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков.
"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", - пояснил он.
По этой причине, по его словам, полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой "Мир".
При этом со стороны Национального банка Киргизии на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт "Мир" никакого давления не оказывалась.
"Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков", - уточнил Куленбеков.
В настоящее время в Киргизии работают чуть более двух десятков банков, 10 из которых отказались от проведения операций с картами "Мир". Это государственный Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ "Кыргызстан", Оптима банк и KICB.