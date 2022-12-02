В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»

Несколько киргизских банков, прекративших обслуживание российских платежных карт "Мир", пошли на такие меры из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. Об этом заявил в пятницу во время выступления в парламенте республики замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков.

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"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", - пояснил он.

По этой причине, по его словам, полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой "Мир".

При этом со стороны Национального банка Киргизии на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт "Мир" никакого давления не оказывалась.

"Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков", - уточнил Куленбеков.