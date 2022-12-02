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1 час назад

Банки Киргизии прекратили работать с картами "Мир" из-за санкций со стороны США

ТАССиещё 1

Несколько киргизских банков, прекративших обслуживание российских платежных карт "Мир", пошли на такие меры из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. Об этом заявил в пятницу во время выступления в парламенте республики замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков.

В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»
Фото: ТАССТАСС

"Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей", - пояснил он.

По этой причине, по его словам, полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой "Мир".

При этом со стороны Национального банка Киргизии на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт "Мир" никакого давления не оказывалась.

"Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков", - уточнил Куленбеков.

В настоящее время в Киргизии работают чуть более двух десятков банков, 10 из которых отказались от проведения операций с картами "Мир". Это государственный Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ "Кыргызстан", Оптима банк и KICB.

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