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44 минуты назад

В Киргизии объяснили прекращение работы с картами «Мир»

Лера Букина

Замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков прокомментировал прекращение обслуживания российских платежных карт «Мир» несколькими банками республики. Так, по его словам, данный шаг обусловлен риском попасть в санкционные списки США, передает ТАСС.

В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»
Фото: ТАССТАСС

Сегодня Куленбеков выступает в парламенте. Он утверждает, что ограничения Запада могут отразиться на обслуживании корреспондентских счетов банков страны за рубежом. Так, сотрудничество с платежной системой «Мир» может негативным образом повлиять на полноценную деятельность киргизских банков, подчеркнул он.

Вместе с тем Куленбеков указал на отсутствие давления со стороны Национального банка. По его словам, это позиция исключительно кредитных организаций. Решения были приняты с учетом нынешних рисков, отметил замглавы Национального банка.

18 ноября посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат заявила, что сложности с обслуживанием карт «Мир», которые возникли в киргизских банках, являются временными и техническими.

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