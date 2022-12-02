В Киргизии объяснили прекращение обслуживания карт «Мир»

Замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков прокомментировал прекращение обслуживания российских платежных карт «Мир» несколькими банками республики. Так, по его словам, данный шаг обусловлен риском попасть в санкционные списки США, передает ТАСС.
Сегодня Куленбеков выступает в парламенте. Он утверждает, что ограничения Запада могут отразиться на обслуживании корреспондентских счетов банков страны за рубежом. Так, сотрудничество с платежной системой «Мир» может негативным образом повлиять на полноценную деятельность киргизских банков, подчеркнул он.
Вместе с тем Куленбеков указал на отсутствие давления со стороны Национального банка. По его словам, это позиция исключительно кредитных организаций. Решения были приняты с учетом нынешних рисков, отметил замглавы Национального банка.
18 ноября посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат заявила, что сложности с обслуживанием карт «Мир», которые возникли в киргизских банках, являются временными и техническими.