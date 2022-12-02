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1 час назад

Названы последствия эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти

Газета.Ru

С 5 декабря Евросоюз вводит эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом. При этом экспорт сырья по нефтепроводу «Дружба» сохраняется. Таким образом из 4,5 млн баррелей в сутки перестанут поступать в ЕС 2,2 млн. К каким последствиям для РФ приведет такое сокращение, Life выяснил у экспертов. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, Москва перенаправит поставки в Азию, однако части доходов все равно недополучит.

Названы последствия эмбарго ЕС на поставки российской нефти
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Если говорить в целом, то часть этого экспорта мы все равно заместим. Но вопрос, по каким ценам. Другие покупатели, пользуясь ситуацией, требуют скидок, и наша нефть уже продается с большим дисконтом. А это значит, что снижаются доходы российских компаний и падают налоговые поступления в бюджет», — считает Деев.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, напротив, считает, что потолок цен на российскую нефть и предстоящее эмбарго могут заметно возвысить цены на углеводороды, за счет чего Москве удастся сохранить прежний уровень доходов.

«Несмотря на сокращение экспорта, валютные доходы России могут даже вырасти за счет повышения цен. Это будет поддерживать крепкий рубль, что, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на инфляцию», — пояснил Галактионов.

Ранее японская газета Nihon Keizai Shimbun написала, что запрет властей Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, перевозимых морским путем, обострит проблему дефицита дизельного топлива в регионе. Журналисты отметили, что только по итогам ноября стоимость фьючерсов в ЕС выросла на 40% в сравнении с показателями конца 2021 года.

Экономика,Артем Деев,ЕС,
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