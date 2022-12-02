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38 минут назад

Стоимость перевозок российской нефти взлетела в преддверии санкций ЕС

News.ru

Стоимость морских перевозок российской сырой нефти стремительно растет, поскольку владельцы судов требуют больше денег из-за грядущих санкций Евросоюза, введение которых запланировано на 5 декабря, передает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров. Отмечается, что те перевозчики, которые не подняли цены, попросту отказались везти российский ресурс.

По информации агентства, тарифы на перевозки нефти после 5 декабря по маршрутам, пролегающим между Балтийским морем и Индией, могут составить около $15 млн ($20 за баррель). Отмечается, что ранее перевозки по этому маршруту составляли от $9 млн дo $11,5 млн.

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Bloomberg подчеркивает, что повышению ставок также способствует снижение числа судов, на которые можно погрузить нефть, а также необходимость в переориентировке поставок энергоносителя в Азию и Ближний Восток.

Меньшее количество доступных судов и необходимость переориентации российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению цен, — говорится в сообщении.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что российский нефтяной экспорт восстановится достаточно быстро даже в условиях нефтяного эмбарго ЕС, которое вступит в силу 5 декабря. По его словам, рынки выйдут на свои прежние значения после того, как Москва начнет поставлять нефть в восточные страны, которые благодаря такому сотрудничеству быстро выйдут на намеченные темпы роста своих экономик. Эксперт также предположил, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне со склонностью к повышению.

Экономика,Михаил Беляев,ЕС,
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