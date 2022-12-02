Стало известно о конфликте США и ЕС из-за российских резервов

Вопрос использования золотовалютных резервов России в размере €315 млрд стало «яблоком раздора» между США и Евросоюзом, который хочет использовать российские средства для поддержки собственной экономики, рассказал ФБА «Экономика сегодня» экономист Владимир Васильев.

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По его словам, Вашингтон хочет удержать европейские страны от этого, чтобы сохранить баланс в торговле с ними, так как в американской экономике тоже наблюдается спад. Эксперт отметил, что у Штатов и ЕС есть расходы, которые могли бы быть закрыты с помощью российских резервов.

Европа задумалась об использовании российских резервов на поддержку собственной экономики. Прогнозы по ЕС на 2023 года пессимистические — темпы роста еврозоны будут либо нулевыми, либо отрицательными <...> США прекрасно это понимают, и для них неприемлемо, чтобы Германия и ЕС были допущены к российским активам. Данный факт станет еще одним яблоком раздора в американо-европейских отношениях, — заключил Васильев.

Экономист рассказал, что с 1 января 2023 года в США вводится пакет поддержки экономики размером в $369 млрд с целью ее перехода на «зеленые рельсы». При этом ЕС средства примерно в таком же объеме требуются для поддержки экономики объединения, на что Брюссель не готов выделять средства из собственного бюджета или запускать из-за этого эмиссию, добавил эксперт. Таким образом, €315 млрд российских резервов представляют интерес для обеих сторон этого конфликта, пояснил Васильев.