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31 минуту назад

США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть

Деловая газета "Взгляд"

США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.

США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.

Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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