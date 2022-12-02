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2 часа назад

В ЕС задумались о более низком потолке цен на российский газ

Лера Букина

2 декабря послы стран ЕС собираются затронуть вопрос об установлении нового потолка цен на газ – более низкого, чем планировалось, сообщает газета Financial Times.

В ЕС задумались о более низком потолке цен на российский газ
Фото: DPA\TACC DPA\TACC

Так, установить могут сумму в €264 за МВт•ч ($2,87 тыс. за 1 тыс. куб. м). Напомним, что ранее Еврокомиссия выступала за другой уровень - €275 за МВт•ч ($3 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Согласно проекту документа, пункта, обязывающего членов сообщества отчитываться о сокращении потребления газа в случае при достижении пикового значения цены, нет. Однако в прежней версии он был.

Также в ЕС решили пересмотреть одно из условий введения механизма в действие. Речь идет о сокращении периода, в который цена на газ на хабе TTF не должна две недели превышать сумму. Его сократили до пяти дней.

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Как ранее сообщило РИА Новости, министры энергетики стран из состава Европейского союза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

В среду цена газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах преодолела отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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