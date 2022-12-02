В ЕС задумались о более низком потолке цен на российский газ

2 декабря послы стран ЕС собираются затронуть вопрос об установлении нового потолка цен на газ – более низкого, чем планировалось, сообщает газета Financial Times.

Так, установить могут сумму в €264 за МВт•ч ($2,87 тыс. за 1 тыс. куб. м). Напомним, что ранее Еврокомиссия выступала за другой уровень - €275 за МВт•ч ($3 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Согласно проекту документа, пункта, обязывающего членов сообщества отчитываться о сокращении потребления газа в случае при достижении пикового значения цены, нет. Однако в прежней версии он был.

Также в ЕС решили пересмотреть одно из условий введения механизма в действие. Речь идет о сокращении периода, в который цена на газ на хабе TTF не должна две недели превышать сумму. Его сократили до пяти дней.

Как ранее сообщило РИА Новости, министры энергетики стран из состава Европейского союза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.