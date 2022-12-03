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2 часа назад

Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть

Ura.Ruиещё 12

Страны G7 достигли консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

«G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть в размере за 60 долларов за баррель», — передает ТАСС, ссылаясь на заявление этих стран.

Договоренность об этом вступит в силу 5 декабря.

Что нужно знать о потолке цен на нефть из России

Уточняется, что предельная стоимость может быть скорректирована в процессе отслеживания эффективности принятых мер. Сообщается, что G7 настаивает на том, что предельная цена на нефть РФ снизит стоимость энергоносителей, поэтому представители стран призывают других импортеров придерживаться этой политики.

Ранее в Госдепе США заявляли, что потолок цен на российскую нефть будет скорректирован, если не достигнет своей цели. До этого Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ. Он определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила правило для потолка цен на поставляемую морем российскую нефть. По ее словам, лимит цен будет регулируемым. Она аргументировала это тем, что это поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители, что «пойдет на пользу странам с формирующимся рынком во всем мире», пишет RT.

Экономика,Цена на нефть,Еврокомиссия,Госдеп США,ЕС,
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