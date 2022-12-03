Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть

Страны G7 достигли консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

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«G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть в размере за 60 долларов за баррель», — передает ТАСС, ссылаясь на заявление этих стран.

Договоренность об этом вступит в силу 5 декабря.

Уточняется, что предельная стоимость может быть скорректирована в процессе отслеживания эффективности принятых мер. Сообщается, что G7 настаивает на том, что предельная цена на нефть РФ снизит стоимость энергоносителей, поэтому представители стран призывают других импортеров придерживаться этой политики.

Ранее в Госдепе США заявляли, что потолок цен на российскую нефть будет скорректирован, если не достигнет своей цели. До этого Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ. Он определен на уровне 60 долларов за баррель. Изначально страны союза обсуждали его введение на уровне 65-70 долларов.