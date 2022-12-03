«Стабильно и мрачно»: В США раскрыли будущее экономики РФ

США предполагают, что экономика России в будущем продемонстрирует «невероятную устойчивость, мрачность и стабильность». Такое заявление сделала главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард, передает РИА Новости.

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По ее словам, прогнозы о развитии экономики РФ не оставляют сомнений: ничего хорошего страну под санкционным давлением Запада не ждет.

Бланшард отметила, что самые оптимистичные прогнозы гласят: к 2030 году российская экономика будет по крайней мере на 20% меньше, чем если бы Россия не ввязалась в военный конфликт с Украиной. Рост экономики в ближайшее время будет зависеть от глобального спроса, преимущественно на нефть, а также от усилий российского руководства по нивелированию негативных последствий для экономики в рамках монетарной и фискальной политики.

Министерство экономического развития РФ спрогнозировало, что в этом году ВВП снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, однако в 2024-2025 годах последует ежегодный рост на 2,6%. Центральный банк полагает, что снижение ВВП в 2022 году составит 3-3,5%.