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48 минут назад

Названа причина подорожания евро

Свободная пресса

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему евро неожиданно укрепилось по отношению к доллару и рублю.

Названа причина подорожания евро
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил аналитик в интервью агентству «Прайм», произошло укрепление евро в результате падения доллара. Ослабления валюты США началось после заявления главы Федерального резерва США Джерома Пауэлла о снижении темпов роста ставки ФРС.

Как отметил аналитик, курс евро может измениться 14 декабря, после очередного заседания ФРС США и новых известий о ставке. Антонов отметил, что евро в любом случае является главным аутсайдером года среди ведущих валют.

Ранее «СП» писала о том, что в США спрогнозировали «стабильную и мрачную» экономику в России.

Экономика,Джером Пауэлл,Владислав Антонов,ФРС,
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