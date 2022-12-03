Названа причина подорожания евро

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему евро неожиданно укрепилось по отношению к доллару и рублю.

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Как сообщил аналитик в интервью агентству «Прайм», произошло укрепление евро в результате падения доллара. Ослабления валюты США началось после заявления главы Федерального резерва США Джерома Пауэлла о снижении темпов роста ставки ФРС.

Как отметил аналитик, курс евро может измениться 14 декабря, после очередного заседания ФРС США и новых известий о ставке. Антонов отметил, что евро в любом случае является главным аутсайдером года среди ведущих валют.