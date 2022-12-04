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1 час назад

Италия почти перестала закупать российский газ

Lenta.ru

Власти Италии в октябре закупили 31 миллион кубометров российского газа, что на 98,7 процента меньше относительно октября 2021 года. Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

Италия почти перестала закупать российский газ
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, в октябре прошлого года Италия импортировала 2,29 миллиарда кубометров российского газа. Сокращение объема поставок оправдано тем, что в октябре 2022 года на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребила на 1,35 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

Как отмечает газета, всего за первые 10 месяцев 2022 года Италия импортировала 60,8 миллиардов кубометров. Большая часть поступила из Алжира — 19,3 миллиарда кубометров. Отмечается, что в том числе из-за этого страна почти перестала закупать российский газ.

Ранее ЕК предложила установить предельную цену на импортируемый в страны ЕС газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или около 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу. Отмечалось, что ограничение будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Во избежание дисбаланса уровень цен на рынке предлагалось корректировать автоматически.

Экономика,ЕС,
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