Италия почти перестала закупать российский газ

Власти Италии в октябре закупили 31 миллион кубометров российского газа, что на 98,7 процента меньше относительно октября 2021 года. Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

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По информации издания, в октябре прошлого года Италия импортировала 2,29 миллиарда кубометров российского газа. Сокращение объема поставок оправдано тем, что в октябре 2022 года на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребила на 1,35 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

Как отмечает газета, всего за первые 10 месяцев 2022 года Италия импортировала 60,8 миллиардов кубометров. Большая часть поступила из Алжира — 19,3 миллиарда кубометров. Отмечается, что в том числе из-за этого страна почти перестала закупать российский газ.