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2 часа назад

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущий план по добыче нефти

Илья Родин

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу следовать предшествующим договоренностям, в частности, продолжить сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущий план по добыче нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне Австралия и страны G7 приняли решение об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Страны ОПЕК+ собрались, чтобы обсудить стратегию организации на фоне международной повестки и ограничительных мер со стороны западных стран.

«Рекомендация - сохранить текущую сделку», - подчеркнул источник.

Уточняется, что рекомендации комитета должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых запланировано следом.

Напомним, что в ноябре 2022 года энергетический альянс ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Глава офиса Зеленского предложил снизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «победой здравого смысла». Он отметил, что решение позволит нивелировать деструктивные действия западных стран.

Экономика,Дмитрий Песков,
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