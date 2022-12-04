Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить текущий план по добыче нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу следовать предшествующим договоренностям, в частности, продолжить сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что накануне Австралия и страны G7 приняли решение об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Страны ОПЕК+ собрались, чтобы обсудить стратегию организации на фоне международной повестки и ограничительных мер со стороны западных стран.
«Рекомендация - сохранить текущую сделку», - подчеркнул источник.
Уточняется, что рекомендации комитета должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+, заседание которых запланировано следом.
Напомним, что в ноябре 2022 года энергетический альянс ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «победой здравого смысла». Он отметил, что решение позволит нивелировать деструктивные действия западных стран.