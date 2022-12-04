Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Страну ЕС осовободили от потолка цен на российскую нефть

Майк Габриелян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в ЕС. В итоге еврочиновники освободили Будапешт от потолка цен на российскую нефть, пишет «Коммерсант».

Страну ЕС осовободили от потолка цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть», - написал Сийярто в соцсетях.

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложенное Еврокомиссией ограничение цены на газ также не будет распространяться на поставки в республику.

Новак обещал ответ России на применение потолка цен на нефть

Накануне в ЕС утвердили введение потолка цен на морские поставки российской нефти - 60 долларов за баррель. При этом возможен пересмотр данного уровня.

Польша и республики Прибалтики настаивали на ужесточении до 30 долларов за баррель.

Власти России ранее заявили, что прекратят торговать нефтью со странами, поддержавшими потолок цен.

Ранее Сийярто заявил, что «трудности предстоящей зимы «увеличивают важность достижения мира» и призвал Запад не перекрывать каналы коммуникации с Россией.

Экономика,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Коммерсант,Еврокомиссия,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители