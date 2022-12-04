Страну ЕС осовободили от потолка цен на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в ЕС. В итоге еврочиновники освободили Будапешт от потолка цен на российскую нефть, пишет «Коммерсант».

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«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть», - написал Сийярто в соцсетях.

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложенное Еврокомиссией ограничение цены на газ также не будет распространяться на поставки в республику.

Накануне в ЕС утвердили введение потолка цен на морские поставки российской нефти - 60 долларов за баррель. При этом возможен пересмотр данного уровня.

Польша и республики Прибалтики настаивали на ужесточении до 30 долларов за баррель.

Власти России ранее заявили, что прекратят торговать нефтью со странами, поддержавшими потолок цен.