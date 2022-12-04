Страну ЕС осовободили от потолка цен на российскую нефть

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в ЕС. В итоге еврочиновники освободили Будапешт от потолка цен на российскую нефть, пишет «Коммерсант».
«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть», - написал Сийярто в соцсетях.
В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложенное Еврокомиссией ограничение цены на газ также не будет распространяться на поставки в республику.
Накануне в ЕС утвердили введение потолка цен на морские поставки российской нефти - 60 долларов за баррель. При этом возможен пересмотр данного уровня.
Польша и республики Прибалтики настаивали на ужесточении до 30 долларов за баррель.
Власти России ранее заявили, что прекратят торговать нефтью со странами, поддержавшими потолок цен.
Ранее Сийярто заявил, что «трудности предстоящей зимы «увеличивают важность достижения мира» и призвал Запад не перекрывать каналы коммуникации с Россией.