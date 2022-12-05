Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Только один российский регион решился ввести новые тарифы на свет

Секрет Фирмыиещё 5

Единственным российским регионом, который уже перешёл на новый расчёт тарифов на электроэнергию, стала Кемеровская область. В Иркутской области, ставшей инициатором изменений для борьбы с майнингом криптовалют, в итоге от нововведения отказались. Причиной настороженности эксперты назвали политические риски и неочевидные экономические преимущества.

Только один российский регион решился ввести новые тарифы на свет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новому механизму, цена киловатт-часа теперь будет зависеть от потребления, исходя из того, что его базовый объём для домохозяйств составляет 400 кВт·ч в месяц.

С декабря все жители Кемеровской области, которые готовят на электричестве, будут платить по 3,01 рубля за 1 кВт·ч, а горожане с газовыми плитами — 4,31 рубля. С ростом потребления будет расти и стоимость. Если в месяц нагорит 400–650 кВт·ч, платить придётся 4,95 и 7,07 рубля соответственно. А при потреблении более 650 кВт·ч тарифы вырастут до 6,07 и 8,68 рубля.

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ рассказал, что базовый объём электропотребления в регионе не привязан к числу жильцов в квартире и заработку потребителей, поэтому пока сложно оценить, насколько такой объём защищает от значительного роста трат, например, многодетную семью, живущую с престарелыми родителями.

С 1 декабря в России выросли тарифы на услуги ЖКХ. Ожидалось, что максимальный уровень роста не превысит 9%. Россиянам обещали, что тарифы будут ниже инфляции 2022 года, а средний месячный платёж на семью из трёх человек поднимется на 324 рубля. К тому же этот рост цен, как обещают, последний до июля 2024 года.

Экономика,Сергей Сасим,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители