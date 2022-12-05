Только один российский регион решился ввести новые тарифы на свет

Единственным российским регионом, который уже перешёл на новый расчёт тарифов на электроэнергию, стала Кемеровская область. В Иркутской области, ставшей инициатором изменений для борьбы с майнингом криптовалют, в итоге от нововведения отказались. Причиной настороженности эксперты назвали политические риски и неочевидные экономические преимущества.

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Согласно новому механизму, цена киловатт-часа теперь будет зависеть от потребления, исходя из того, что его базовый объём для домохозяйств составляет 400 кВт·ч в месяц.

С декабря все жители Кемеровской области, которые готовят на электричестве, будут платить по 3,01 рубля за 1 кВт·ч, а горожане с газовыми плитами — 4,31 рубля. С ростом потребления будет расти и стоимость. Если в месяц нагорит 400–650 кВт·ч, платить придётся 4,95 и 7,07 рубля соответственно. А при потреблении более 650 кВт·ч тарифы вырастут до 6,07 и 8,68 рубля.

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ рассказал, что базовый объём электропотребления в регионе не привязан к числу жильцов в квартире и заработку потребителей, поэтому пока сложно оценить, насколько такой объём защищает от значительного роста трат, например, многодетную семью, живущую с престарелыми родителями.