Поставки газа из Германии в Польшу обнулились

Объемы поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" упали до нуля с 06:00 до 07:00 по местному времени (с 08:00 до 09:00 мск), свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте германского газотранспортного оператора GASCADE.
Согласно этой информации, поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию "Мальнов" на границе ФРГ и Польши с 06:00 до 07:00 были равны нулю.
Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.