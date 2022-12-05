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2 часа назад

Поставки газа из Германии в Польшу по "Ямалу - Европе" упали до нуля с 08:00 до 09:00 мск

ТАССиещё 1

Объемы поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" упали до нуля с 06:00 до 07:00 по местному времени (с 08:00 до 09:00 мск), свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте германского газотранспортного оператора GASCADE.

Поставки газа из Германии в Польшу обнулились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно этой информации, поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию "Мальнов" на границе ФРГ и Польши с 06:00 до 07:00 были равны нулю.

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Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

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