Поставки газа из Германии в Польшу обнулились

Объемы поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" упали до нуля с 06:00 до 07:00 по местному времени (с 08:00 до 09:00 мск), свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте германского газотранспортного оператора GASCADE.

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Согласно этой информации, поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию "Мальнов" на границе ФРГ и Польши с 06:00 до 07:00 были равны нулю.