Российские нефтегазовые доходы оказались ниже ожиданий

Нефтегазовые доходы российского бюджета, включая дополнительные, в ноябре оказались ниже ожиданий на 90,2 миллиарда рублей, следует из сообщения Министерства финансов.

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По прогнозам Минфина, в декабре объем дополнительных нефтегазовых доходов, обусловленный превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, должен составить 176,1 миллиарда рублей. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, с учетом ноябрьского отклонения, составляет 85,9 миллиарда.

Ведомство напомнило, что иностранную валюту и золото на нефтегазовые сверхдоходы закупать не планирует, что объясняется временной приостановкой в этом году действия части положений бюджетных правил.

Месяцем ранее Минфин сообщал, что в ноябре объем превышения фактически полученных нефтегазовых доходов над базовым месячным объемом должен составлять 282,8 миллиарда рублей. В октябре отклонение от ожидаемого уровня доходов составило 7,5 миллиарда рублей.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2023 году Россия может сократить добычу нефти — в среднем до уровня 9,6 миллиона баррелей в сутки с 10,7 миллиона в этом году из-за трудностей с поиском новых экспортных рынков. С 5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти морским путем, а также ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам.