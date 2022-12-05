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1 час назад

Российские нефтегазовые доходы оказались ниже ожиданий

Lenta.ruиещё 1

Нефтегазовые доходы российского бюджета, включая дополнительные, в ноябре оказались ниже ожиданий на 90,2 миллиарда рублей, следует из сообщения Министерства финансов.

Российские нефтегазовые доходы оказались ниже ожиданий
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам Минфина, в декабре объем дополнительных нефтегазовых доходов, обусловленный превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, должен составить 176,1 миллиарда рублей. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, с учетом ноябрьского отклонения, составляет 85,9 миллиарда.

Ведомство напомнило, что иностранную валюту и золото на нефтегазовые сверхдоходы закупать не планирует, что объясняется временной приостановкой в этом году действия части положений бюджетных правил.

Месяцем ранее Минфин сообщал, что в ноябре объем превышения фактически полученных нефтегазовых доходов над базовым месячным объемом должен составлять 282,8 миллиарда рублей. В октябре отклонение от ожидаемого уровня доходов составило 7,5 миллиарда рублей.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2023 году Россия может сократить добычу нефти — в среднем до уровня 9,6 миллиона баррелей в сутки с 10,7 миллиона в этом году из-за трудностей с поиском новых экспортных рынков. С 5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти морским путем, а также ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не будет продавать сырье тем, кто поддержит ограничения, и, по словам вице-премьера Александра Новака, готова пойти на сокращение добычи.

Экономика,Александр Новак,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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