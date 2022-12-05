Сотрудничество КНР и России в области энергетики всегда основывалось на взаимном уважении и выгоде. С таким заявлением выступила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Это был ее ответ на вопрос журналистов о рассмотрении Пекином возможности присоединиться к соглашению о «потолке» цен на российскую нефть.

С сегодняшнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Агентство Bloomberg ранее проинформировало о частичной приостановке китайскими покупателями закупок сырой нефти из России в преддверии введения предельной цены на российский энергоноситель.