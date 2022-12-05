Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
31 минуту назад

В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на нефть из РФ

Лера Букина

Сотрудничество КНР и России в области энергетики всегда основывалось на взаимном уважении и выгоде. С таким заявлением выступила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Это был ее ответ на вопрос журналистов о рассмотрении Пекином возможности присоединиться к соглашению о «потолке» цен на российскую нефть.

С сегодняшнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Агентство Bloomberg ранее проинформировало о частичной приостановке китайскими покупателями закупок сырой нефти из России в преддверии введения предельной цены на российский энергоноситель.

Раскрыты последствия введения потолка цен на нефть РФ

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не исключает того, что приступит к строительству дополнительных нефтепроводов в Китай. Он подчеркнул, что в стране пока не приняли решения по данному вопросу.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители