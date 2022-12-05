Индия пристыдила ЕС за двойные стандарты в закупках топлива у РФ

«В период с 24 февраля по 17 ноября ЕС экспортировал больше ископаемого топлива из России, чем десять любых отдельно взятых стран. Европа закупила в шесть раз больше российской нефти, чем Индия, а газа — в бесконечное количество раз больше», — пристыдил он, добавив, что Европа также закупает у России на 50% больше угля, нежели его страна.